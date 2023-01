La plus longue galette des rois du monde, à la Meinau, ce dimanche

30 kilos d'amande, 360 oeufs, 30 kilos de sucre et 30 kilos de beurre, 15 kilos de farine. le but de cette liste des courses géante ? Confectionner la plus longue galette du monde, 50 mètres : c'est le défi accepté par les apprentis du centre de formation Bernard Stalter.

Et ça se passera à la Meinau, le dimanche 29 janvier. Onze élèves et leurs formateurs vont assembler la galette, qui sera visible dès l'ouverture des portes à 12h30, avant le match RCSA-Toulouse. Elle sera mesurée par un huissier de justice, puis les 2.850 parts de galette seront distribuées ensuite aux supporters. Il y aura 52 fèves, dont deux gagnantes, qui permettront de remporter des cadeaux aux couleurs du Racing.

L'opération s'inscrit à la fois dans le cadre de la semaine nationale de l'apprentissage et de l'artisanat, en soutien aux boulangers touchés par la crise de l'énergie, mais aussi dans le prolongement de l'opération "Galette des rois solidaires", lancée par Femmes de Foot et le Racing, qui a permis de récolter 29.000 euros pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.