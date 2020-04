La police anglaise colore l'eau d'un lac en noir pour dissuader les promeneurs

Aux grands maux, les grands remèdes... Un proverbe qui semble avoir inspiré la police de Buxton, dans le Derbyshire en Angleterre. Mercredi 25 mars, elle a coloré l'eau d'un lac en noir pour dissuader les promeneurs et faire respecter le confinement.

Une eau bleu turquoise qui attire les photographes

La semaine dernière, alors que le soleil était au beau fixe, les autorités ont été alertées de rassemblements autour du "Lagon Bleu", surnom donné à un petit lac de la ville. Le lieu attire les promeneurs, et notamment les amateurs de photographie, pour son eau naturellement bleu turquoise.

Sauf que "le site est dangereux" selon la police, il s'agirait d'un lac toxique. Et les promenades et attroupements sont interdits depuis le début du confinement au Royaume-Uni. Les policiers ont donc décidé de se rendre au bord du lac, mercredi 25 mars, pour y déverser un colorant noir et rendre le lieu "moins attrayant".

La police de Buxton qui précise que c'est une méthode régulièrement utilisée pour réduire les incivilités, et qu'elle travaille en lien avec les pompiers et la mairie. Et toujours le même message : "S'il-vous-plaît restez chez vous".