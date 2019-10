La police d'Annecy recherche une trentaine de vélos volés...deux fois !

Les policiers d'Annecy n'en reviennent toujours pas. Ils lancent ce mardi un appel pour retrouver une trentaine de vélos "tombés d'un camion" samedi dernier à Pringy, et ramassés par des passants. Une affaire ubuesque car ces vélos venaient d'être volés à un commerçant.

Un premier vol...

A la liquidation de son magasin de cycles du centre-ville d'Annecy il y a quelques mois, ce commerçant avait entreposé son stock de vélos et accessoires dans un garage, visité et vidé de son contenu quelque temps plus tard.

Depuis, plus aucune trace des deux-roues, jusqu'à un coup de téléphone il y a quatre jours. Un mystérieux interlocuteur promet, contre paiement, de restituer les vélos et de les déposer samedi matin entre 8h et 11h devant la gare de Pringy. Le propriétaire des vélos paie, et le matin convenu se rend sur place pour récupérer son bien.

...puis un deuxième

Mais là, grosse déconvenue. Le voleur a bien tenu parole, il a rendu la marchandise, ou plutôt il a déchargé vite fait son chargement sur le bord de la route, sans mettre bien évidemment d'antivol, ce qui aurait été le comble. Sauf que, alléchés par ces vélos flambant neufs et de marque, mais aussi des pneus, siège-enfants, pompes, sacoches, casques et autres accessoires tout aussi impeccables, des passants ont fait leur marché de Noël avant l'heure !

D'où cet appel des policiers d'Annecy pour tenter de récupérer ces cadeaux qui, non, ne sont pas tombés du ciel. Et pour aussi obtenir des renseignements sur le camion qui les a distribués.