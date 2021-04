La police lance un appel à témoins après la disparition de Darius, le plus grand lapin du monde

L’enclos était vide et la propriétaire Annette Edwards est désespérée. Son lapin Darius a disparu à Stoulton, au sud de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre. Sa propriétaire lance un appel à témoin et offre 1 150 euros pour revoir son lapin sain et sauf. En 2010, Darius a été sacré "plus grand lapin du monde" par le livre Guinness des records. Il a 11 ans et mesure 1,29 mètre de long. Il a un pelage gris et marron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



"La police fait de son mieux pour savoir qui l'a emmené. Il y a une récompense de 1000 £. Darius est trop vieux pour se reproduire maintenant. Alors s'il vous plaît, ramenez-le" écrit sa propriétaire sur Twitter. "Chaque animal est un individu qui n'est pas remplaçable", estime-t-elle dans le journal Daily Telegraph. Annette Edwards, sa propriétaire de 68 ans, est une ancienne modèle pour le magazine Playboy.