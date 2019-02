La police nationale de la Mayenne recherche activement le ou la propriétaire d'un doudou

Laval, France

On ne connait pas l'identité de la victime mais un doudou a été perdu en Mayenne. La police nationale recherche activement le ou la propriétaire. Cette peluche de marque Baby Nat, est de couleur blanche et rose et visiblement issue d'un croisement entre un lapin et un ours.

#UtilesAuxAutres Ce magnifique Doudou🧸(Baby Nat) attend sa ou son propriétaire au commissariat de police de Laval. Un 👮‍♂️(papa lui aussi) l'a trouvé au sol et a saisi l'urgence de la situation en le recueillant dans son bureau. Nous sommes à votre disposition H24 7/7. pic.twitter.com/XiPgkQmSS1 — Police Nationale 53 (@PoliceNat_53) February 26, 2019

Nous ne disposons que de très peu d'informations et la police d'indices. L'avis de recherches a été posté sur les réseaux sociaux dans l'espoir de trouver les proches du doudou et les propriétaires qui doivent êtres désespérés. (Ça, on en est sûr).

En attendant, le "magnifique doudou" comme le décrit le papa policier qui l'a découvert, attend sagement d'être récupéré au commissariat de police de Laval.