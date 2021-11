La porte d'un fourgon blindé s'ouvre sur une autoroute en Californie, des milliers de dollars s'envolent

Un fourgon blindé a laissé échapper des milliers de dollars sur une autoroute de Californie ce vendredi. Des automobilistes ont profité de l'aubaine mais la police prévient que les billets appartiennent à une banque et doivent être rendus.

Des dollars par milliers se sont retrouvés sur une autoroute de Californie ce vendredi. Un fourgon de transport de fonds a laissé échapper des liasses de billets sur une autoroute près de San Diego, non loin de la frontière avec le Mexique. Des conducteurs ont profité de l'aubaine pour arrêter leur voiture à même l'autoroute ou sur la bande d'arrêt d'urgence.

"Il y a de nombreuses vidéos montrant des gens en train de voler l'argent sur l'autoroute en le ramassant par terre", a déclaré lors d'une conférence de presse le sergent Curtis Martin, de la police de l'autoroute de Californie. Il a toutefois voulu doucher la joie de ceux qui ont récupéré des dollars. Les billets échappés du camion, qui représentent des milliers de dollars au total, appartiennent à la banque et doivent être remis à un commissariat de police, a-t-il précisé.

Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que vous feriez ? - Une automobiliste, billets en main

Les policiers ont averti que ces vidéos leur serviraient à retrouver la trace de ceux qui ne rendraient pas l'argent indûment récolté. "Il vaut mieux pour eux qu'ils jouent la carte de l'honnêteté plutôt que d'attendre qu'on les retrouve et qu'on frappe à leur porte", a assuré le sergent Martin.

En 2018, près de 500.000 dollars s'étaient envolés

On est loin d'un incident similaire intervenu dans le New-Jersey en 2018. Un fourgon avait vu également sa porte arrière s'ouvrir et des liasses de 100 dollars s'envoler. Plus de 500.000 dollars s'étaient retrouvés sur la chaussée, dont seulement 205.000 ont été récupérés. La chaîne américaine ABC News avait d'ailleurs titrée à l'époque qu'il pleuvait de l'argent, "Raining money".