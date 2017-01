La Poste fait une énorme bourde informatique !

La direction de La Poste a fait une grosse bourde. Elle a envoyé un courrier à une salariée du bureau de Portes-lès-Valence pour lui demander d'expliquer la raison de l'arrêt de son contrat de travail. Or, elle était décédée deux mois auparavant.

C'est ce qui s'appelle une grosse bourde informatique ! La direction de La Poste a envoyé un courrier à une salariée du bureau de Portes-lès-Valence, lui demandant la raison de la cessation de son contrat de travail et de fournir les pièces nécessaires pour bénéficier de l'allocation chômage. Or, cette employée était décédée depuis deux mois, en octobre dernier.

D'après les syndicats, ce serait la direction opérationnelle "paye et personnel" située à Grenoble qui a fait cette énorme bévue informatique. Cette dernière s'est confondue en excuses, ainsi que la direction de La Poste à Valence, s'engageant à faire remonter rapidement ce dysfonctionnement afin de modifier l'outil informatique.

Pour les syndicats Sud PTT et la CGT Fapt de la Drôme, le mal était fait. C'est le conjoint de cette employée, un trentenaire père de deux jeunes enfants, qui a reçu ce dossier au nom de sa compagne. "Ça a été un choc douloureux pour sa famille ; son conjoint était en deuil et il reçoit ce courrier, c'était très dur" explique Karl Schneiderlin, de la CGT Fapt de la Drôme.

"C'est une anecdote parmi beaucoup d'autres qui sont très graves, il y a un gouffre qui se creuse entre les agents de terrain et les directions" explique Karl Schneiderlin. D'après la CGT Fapt de la Drôme: "la direction nationale a fait le choix d'éloigner les fonctions RH (Grenoble, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand) creusant le gouffre entre ces directions et les agents sur le terrain". "On a la très nette impression d'un irrespect total, on se sent comme un pion, une paire de bras pour trier et faire la tournée".

La CGT Fapt demande à la direction de la Poste plus de moyens, des embauches, et surtout plus de considération pour les agents.