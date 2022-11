La Poste filme les routes de Belfort pour identifier les défauts de voirie

Ouvrez bien les yeux quand vous voyez passer une camionnette de La Poste à Belfort. Si elle arbore des caméras sur le toit, pas de panique. Ce n'est pas vous qu'elle est en train de filmer, mais le sol et les panneaux, un peu à la manière des voitures Google. Il s'agit d'un service payant proposé aux communes françaises par Geoptis, une filiale de la Poste. L'intérêt, c'est de donner ces images aux communes pour les aider à repérer les problèmes sur la voirie.

ⓘ Publicité

loading

Tout fonctionne grâce à deux caméras ,accrochées sur les bonnes vieilles camionnettes jaunes. William Molle, responsable qualité de la Plateforme de La Poste à Belfort, doit parcourir 188 kilomètres de route dans la ville pour récolter des images. "Elles sont analysées par la direction technique et Geoptis afin de restituer un diagnostic de l'état de la voirie à la commune", résume-t-il.

William Molle, responsable qualité de la Plateforme de La Poste à Belfort, doit parcourir 188 kilomètres de route dans la ville pour récolter des images © Radio France - Nicolas Joly

Cinq communes ont souscrit à ce service dans le Territoire de Belfort, comme Cravanche. "On avait des idées préconçues sur l'état de la voirie", explique le maire, Julien Coulon. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas seulement les images, mais surtout le diagnostic proposé par Geoptis. "L'idée, c'est vraiment de faire du préventif et d'arrêter de faire du curatif. Le fait de faire du préventif va nous permettre de garder un réseau optimal et en bon état". Selon lui, l'investissement est raisonnable. Un service à moins de 10 000 euros, pour des travaux qui coûtent jusqu'à 240 000 euros sur 4 ans sur sa commune.

loading