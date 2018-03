Elles veulent devenir "les gazelles de la mer". Près de 90 salariés de la poste, factrices, guichetières ou conseillères financières, ont passé des sélections ce week-end à St Jean de Luz. Leur but ? Prendre le départ de la course Tall Ships Regatta, à bord d'un navire légendaire : Le Belem.

Saint-Jean-de-Luz, France

Le jour peine à se lever, alors les postières le devancent. La course et le vélo de la veille ont laissé des traces. Mais le sourire est là. Liliane est factrice en Savoie : "je suis motivée, j'ai même pris des cours de natation pour améliorer un peu ma nage". La pétillante quinquagénaire a les yeux qui brillent.

Elle se prépare depuis plusieurs mois, pour prendre le départ de la course Tall Ships Regatta, à bord d'un navire légendaire, le Belem et avec un parrain de choix, Yvan Bourgnon, qui soutient ce projet. Elle a déjà passé des entretiens de motivation et des tests psychologiques.

j'ai 59 ans cette année et j'ai encore envie de me fixer des défis"

Au final, 35 seront sélectionnées après ces 3 jours d'épreuves sportives, d'endurance, des épreuves comportementales et entretiens de motivation. Elle espère être retenue pour ce grand voyage à bord du Belem : "j'ai 59 ans cette année et j'ai encore envie de me fixer des défis, explique-t-elle, ce serait un beau défi d'aller sur ce voilier".

Près de 90 salariés, factrices, guichetières ou conseillères financières, ont passé les sélections ce week-end © Radio France - Théo Hetsch

Pour cela le chemin passe par les bassins. Un relais de 6 fois 50 mètres. Dans une ambiance bouillante. Les femmes sont survoltées, s'encouragent mutuellement. A côté, Chaby et les autres éducateurs sportifs notent leurs observations : "ce n'est pas chronométré comme les épreuves d'hier, raconte-t-il, on note davantage l'entente des équipes, leur esprit de cohésion".

Seulement 30% du comité exécutif de La Poste sont des femmes

Un esprit d'équipe indispensable pour tenir dix jours en pleine mer, entre femmes. Et leur montrer qu'elles peuvent viser plus haut, casser ce plafond de verre. Oser, c'est le message de Brigitte Dasseux, qui gère l'évènement pour La Poste : "je pense qu'elles gagnent beaucoup en confiance en elles, juge la responsable de la communication, on a commencé cette démarche en 2004 pour montrer qu'il y a des opportunités qui existent dans l'entreprises, qu'il faut savoir saisir, ne pas hésiter à aller voir son manager et à faire acte de candidature, il faut qu'elles se lâchent !".

Le Groupe La Poste mène ce projet depuis 2004. En tout, plus de 6 500 femmes se sont portées candidates. © Radio France - Théo Hetsch

Et il y a encore du boulot... Au sein du groupe La Poste, plus de 50% des effectifs sont des femmes. Elles représentent 48% des cadres. Mais seulement 30% du comité exécutif.

Et cette course, ce sera donc départ le 4 juin prochain de Dublin.