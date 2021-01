La Pouplie de Boult-sur-Suippe gagne le concours de l'arbre de l'année

Après des semaines d'une véritable campagne électorale, les résultats sont tombés dans le concours de l'arbre de l'année. Le prix du public est attribué à "La Pouplie", grâce à 6 344 voix recueillies.

Il faut dire que l'arbre qui trône fièrement dans le village de Boult-sur-Suippe (Marne) a de quoi impressionner : 11 mètres de diamètre et 40 mètres de haut ! Des mensurations qui en font, selon les organisateurs du concours, l'un des peupliers noirs les plus remarquables d'Europe et l'un des plus gros et grands arbres de France métropolitaine.

Pas étonnant qu'Amandine Polet ait voulu défendre la candidature de cet arbre, qu'elle voyait de la fenêtre de sa chambre d'enfant, mais qui est bel et bien menacé : "Il a d'abord faillit mourir à cause d'un départ de feu dans son tronc en 2018, il a été sauvé, mais son propriétaire veut rendre constructible le terrain sur lequel il se trouve. C'est aussi pour ça que je veux le mettre en lumière", expliquait elle il y a quelques semaines. Pari réussi !