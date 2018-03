Il était en train de faire des travaux dans une maison qu'il venait d'acheter à Grandmesnil dans le Calvados. Quelle n'a pas été sa surprise ce dimanche quand, accompagné de sa fille, Stéphane a découvert un document caché dans une vieille poutre.

Il s'agissait en fait d'une reconnaissance de dette de 36 livres écrite sur un bout de papier datant de 1819. Le document était enroulé dans un tissu caché dans un trou naturel de la poutre centrale de la vieille maison. Sur le document manuscrit il semble que l'auteur reconnaisse une dette envers un boucher suite à la vente d'une vache. Très intrigués par cette découverte qui leur permet de dater la maison Stéphane et sa famille recherchent maintenant des éventuels descendants.

Je me suis pris au jeu" a raconté Stéphane à France Bleu "Depuis dimanche je remue ciel et terre, j'appelle mon notaire, la mairie, les archives de Caen... bref, j'embête tout le monde (...) je vais continuer à chercher et, qui sait ? si je trouve un trésor, je pars aux Seychelles..."