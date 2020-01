La préfecture de l'Eure déménage dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle

L’hôtel particulier du 27 rue Joséphine à Évreux a été acheté fin 2019 par l'État pour un peu plus d'un million d'euros. À partir du second semestre, le bâtiment de 1794 hébergera le préfet, son directeur de cabinet, le secrétaire général et le centre opérationnel départemental.

Évreux, France

L'hôtel Joséphine, belle bâtisse construite en 1794 pour Napoléon Bonaparte, dans la rue du même nom à Évreux était libre depuis plusieurs mois. Dans le cadre de sa réorganisation territoriale, l'État en a fait l'acquisition pour 1.100.000 euros, soit 400.000 de moins que le prix fixé par son propriétaire depuis 1942, la fédération française du bâtiment. À quelques dizaines de mètres du boulevard Chauvin, et donc du bâtiment principal de la préfecture et de la cité administrative, l’hôtel de 1.000 mètres carré accueillera le préfet, son directeur de cabinet, le secrétaire général et la cellule opérationnelle de crise. L'État en avait déjà locataire pendant une petite dizaine d'années en y installant des services des impôts en 2007.

Vue de l'hôtel Joséphine à travers la grille © Radio France - Laurent Philippot

Cette réorganisation immobilière permet de "redonner vie à un monument historique, revitaliser le centre-ville et rationaliser l'action de l'État" explique le préfet de l'Eure :

Pour le préfet de l'Eure, Thierry Coudert, cette réorganisation a un triple avantage Copier

Un effet domino sur les services

Le déménagement pourrait se faire au courant de l'été, en juillet août. Une fois le préfet installé dans ses nouveaux locaux, l'espace libéré à la préfecture de l'Eure sera attribué à d'autres services de l'État, actuellement installés dans d'autres quartiers d'Évreux ou de son agglomération. Au total, ce sont plus de 80 fonctionnaires qui rejoindront le bâtiment principal boulevard Chauvin : des agents de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui travaillent actuellement à Angerville-la-Campagne et de la direction départementale de la protection des populations, établie rue Politzer à Évreux.

La DREAL et la DDPP rejoindront la préfecture boulevard Chauvin © Radio France - Laurent Philippot

Ça fait gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de transport et ça permet une meilleure articulation des services - Thierry Coudert, préfet de l'Eure

Autre déménagement, celui du service étrangers à la cité administrative, qui représente l'essentiel de l'accueil du public mais, dans le hall A de la cité administrative, "il continuera à y avoir les guichets des finances publiques" avance le préfet.

Le service étrangers de la préfecture prendra ses quartiers dans le hall A de la cité administrative © Radio France - Laurent Philippot

La direction départementale des territoires et de la mer ne déménage pas, elle reste à deux pas, dans ses locaux 1 avenue Foch. Cette réorganisation des services de l'État sera supervisée par le nouveau préfet de l'Eure, Jérôme Filippini, qui prend ses fonctions le 10 février 2020, jour de l'installation de Thierry Coudert en Seine-et-Marne.