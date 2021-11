La première compétition régionale de sabre laser à Metz

Maitre Yoda et Anakin Skywalker n'ont qu'à bien se tenir ! Metz a reçu ce dimanche 14 novembre la toute première compétition officielle de sabre laser du Grand-Est, au complexe Belletanche. La force a guidé 22 "jedis", armés de lames en polycarbonate rouges, jaunes et vertes, qui se sont affrontés dans des phases de qualification. Preuve que la discipline n'est plus cantonnée à un public passionné par l'univers de Lucas, elle est reconnue comme un sport à part entière par la Fédération Française d'Escrime.

Duel façon Star Wars

Les sabres laser ne produisent aucun vrombissement, ni d'étincelle à leurs impacts, mais l'univers Star Wars se devine à la couleur de ses lames multicolores, tenues à une main par des combattants, eux-mêmes assez passionnés par la saga culte de Georges Lucas. "On est sur une arène ronde, on peut beaucoup bouger, sauter, faire des roulades... Si vous voulez faire des sauts périlleux, vous avez le droit", sourit Olivier, qui se décrit comme proche d'Obi-Wan Kenobi.

Les postures sont parfois peu académiques et se détachent de la traditionnelle escrime. Le combat se fait dans un cercle de huit mètres de diamètre, sans fil électrique et la touche est signalée à l'œil nu par les arbitres. Les sabres en question sont en polycarbonate, "techniquement un sabre, contre un os, le sabre peut péter l'os, ce sont les mêmes matériaux que les matraques de CRS", prévient Emilie, 23 ans, l'une des combattantes.

Pour se protéger, les participants doivent porter un ensemble de protections, aux genoux, aux mains, aux coudes, sur le torse ainsi qu'une visière au niveau du visage. Un sabre laser réglementaire coûte en moyenne 150 euros. Sa couleur n'a aucune signification sur le niveau du combattant. Des ceintures, situées autour du bras et des hanches, indiquent, elles, le grade du sabreur.

"On n'est vraiment plus dans l'idée de geek qui s'amuse" - Daniel Roy, fondateur de l'Académie de la Force

"Il y a vraiment toute une codification sur : comment attaquer, comment défendre, esquiver et parer", décrit Pierre-Jean, à la fin de l'un de ses combats. Beaucoup de participants connaissent Star Wars mais sont surtout attirer par l'aspect sportif de la discipline, comme Michel, 43 ans, employé de banque : "Certains s'entraînent depuis des années, on développe l'endurance, la technique pour essayer de surprendre l'adversaire."

Sport en quête de crédibilité

Le combattant gagne des points en fonction des parties du corps qu'il touche chez son adversaire. Les mains et la poignée du sabre valent un point, les bras et les jambes comptent pour trois points et la tête et le torse cinq points. Le premier arrivé à quinze points gagne le combat. Si aucun des deux n'atteignent ce score, le vainqueur est celui qui a obtenu le plus de points en trois minutes de face à face.

La Fédération Française d'Escrime a reconnu la discipline en 2018, ce qui a permis au sabre laser de gagner en crédibilité et de s'imposer comme un sport à part entière. "On veut populariser la pratique et sortir de l'idée geek et Star War... C'est pas le cas", défend Daniel Roy, fondateur de l'Académie de la Force, la discipline est encadrée, réglementée, on n'est vraiment plus dans l'idée de geek qui s'amuse." Le défi est de se détacher de la guerre des étoiles pour se définir en véritable sport.

La compétition de ce dimanche est une phase de qualification et permettra de désigner le champion du Grand-Est en juin prochain. Actuellement la région compte 150 licenciés. Il y en a 1.500 sur l'ensemble de la France.