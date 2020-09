PHOTOS - La première Coupe de France de wingsuit a lieu en Bourgogne !

Un spectacle hyper-impressionnant et des prouesses hypnotisantes dans le ciel au dessus de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), de vendredi 11 septembre à dimanche 13 septembre 2020. La première édition de la Coupe de France de wingsuit a lieu tout le week-end, organisée par la Fédération française de parachutisme et le club Parachutisme 71. Le wingsuit, ça ne vous parle pas ? Il s'agit d'un saut dans le vide, avec une combinaison ailée - un tissu qui se déploie sous les épaules et qui permet de planer - d'où l'anglicisme "wingsuit". Au programme, des épreuves acrobatiques (avec des figures en binômes) et des épreuves de "performance" (en individuel, où la vitesse, la distance et la durée du saut sont jugées, après départ à 3800 mètres du sol).

Max Diébold, l'un des meilleurs wingsuiters français, raconte la sensation de voler ! Copier

Le wingsuit en photos vertigineuses !

Fais comme l'oiseau - FFP - Fédération Française de Parachutisme

ça vit d'air pur et d'eau fraîche un oiseau - FFP - Fédération Française de Parachutisme