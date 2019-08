La première en montagne de Francky Zapata aura lieu en Savoie à Courchevel !

Courchevel 1850, Saint-Bon-Tarentaise, France

Après avoir accueilli la Patrouille de France, le Rafale, le premier wingsuiter ou encore un autre homme-volant Yves Rossy, la station des Alpes de Courchevel se prépare à la venue de Francky Zapata le 17 décembre à l'occasion de la Coupe du monde de ski alpin.

Bruno Tuaire, le directeur du club des sports de la station de Savoie, confirme qu'il était en relation avec l'entourage - sa femme - et qu'il espérait le faire venir dès cet été , "mais son emploi du temps surchargé ne lui permettait pas".

Bruno Tuaire se dit "impressionné" par la performance du fly-boarder. "On a vraiment hâte de le voir cet hiver. Ici à Courchevel, on est très porté sur les innovations. Entre les manches de la Coupe du monde, on a prévu de lui faire survoler le stade de slalom Emile Allais. Et peut-être même lors du tirage au sort dans la patinoire."

A Courchevel, ce sera la première fois que Francky Zapata se teste en haute altitude, en hiver, dans la neige, à plus de 1.800 mètres d'altitude.