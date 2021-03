La première vie cachée et secrète du parfum Chanel N°5

Le célèbre parfum Chanel N°5 fête ses 100 ans cette année, mais il est en réalité bien plus âgé qu'on ne peut le penser. "Bouquet de Catherine", c'est le nom qu'il a porté pendant presque 10 ans avant d'être adopté par Chanel en 1921.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec s'intéresse à l'histoire du célèbre parfum Chanel N°5 inventé en 1921. Il fête ses 100 ans cette année, mais quelques rares informés sauront qu'un secret tourne autour de ce produit iconique : il a eu une première vie discrète, après sa création en 1913 à Moscou. La journaliste et auteure Marie-Dominique Lelièvre est invitée dans l'émission, elle lève le voile sur les secrets du plus célèbre des flacons en racontant sa véritable histoire.

Un parfum inventé en 1913 à Moscou

Le parfum Chanel N°5, ou plutôt sa recette originale, la fragrance, a été créé en 1913 à Moscou par la maison Rallet. Cette entreprise fournissait la famille impériale russe à l'époque, ce qui peut expliquer le côté extrêmement luxueux du produit. C'est Ernest Beaux qui en a inventé l'essence, un Français né à Moscou.

"Bouquet de Catherine", la première vie du Chanel N°5

Lorsqu'il est commercialisé depuis Moscou après 1913, le parfum s'appelle "Bouquet de Catherine". C'est un échec commercial : le produit n'a aucun succès. Après la Révolution russe, l'entreprise de parfumerie Rallet revient s'installer en France, plus précisément à Grasse. Le réussite n'est toujours pas au rendez-vous, le flacon change de nom pour "Rallet N°1", toujours sans succès.

Selon Marie-Dominique Lelièvre, Ernest Beaux avait surdosé le N°5 en aldéhyde qui permet d'enlever le gras des extraits de molécules naturelles mais apporte "un côté savon, un côté un peu lessive qui peut déplaire".

C'était un _parfum particulier_, parce qu'il y avait un fort dosage de l'aldéhyde qui lui donne une qualité particulière et qui le rendait probablement pas très grand public à l'époque.

Un cadeau pour les clientes de Coco Chanel

Quand Coco Chanel adopte le parfum d'Ernest Beaux en 1920, elle pense d'abord l'utiliser comme un cadeau de Noël pour ses clientes. Elle ne le destinait pas à la vente et encore moins au grand public.

Gabrielle Chasnel cherchait tout d'abord "un parfum qui sente le propre" : c'était le cas du N°5. Marie-Dominique Lelièvre explique : "Les parfums qu'elle avait sentis, quand elle était une jeune femme qui débutait dans la vie, c'était souvent les parfums des demi-mondaines qui étaient des parfums monofloraux très puissants et très gras."

