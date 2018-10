Un loup a été photographié grâce à un piège photographique installé par la fédération des chasseurs du Jura le 14 octobre, à 5 h 23, sur la commune de Lajoux, dans la forêt du Massacre à la frontière du Jura et de l'Ain. Ce n'est pas une surprise pour Gilles Moyne, le directeur d'Athénas, le centre de sauvegarde de la faune sauvage basé à l'Etoile. Les Alpes sont occupées depuis les années 90 et des meutes sont présentes dans les Vosges et la Meuse, il est donc naturel que le loup soit présent de passage ou durablement dans le Jura.

Loup de passage ou durablement installé ?

Depuis cet été une zone de présence permanente du loup a été décrétée par les services de l'Etat à cheval entre Suisse et France sur le secteur du Risoux. Des indices de présence régulière de deux individus ont été relevés. Deux individus c'est beaucoup et peu à la fois. Le Jura offre un environnement parfait rappelle Gilles Moyne, mais certains, explique le directeur du centre d'Athénas, émettent l'hypothèse que la présence du lynx pourrait être un frein à l'installation du loup dans le massif jurassien. "Dans une confrontation le lynx a le dessus sur le loup" raconte Gilles Moyne.

"la présence du lynx est peut être un frein à l'installation du loup dans le Jura" Copier

Les premières photos d'un loup dans le Jura datent de 2012

Le cliché pris le 14 octobre à Lajoux n’est pas le premier, en effet, la Fédération de chasse du Jura a déjà signalé la présence du Loup suite à deux précédents clichés réalisés le 26 mars 2012 sur la commune des Molunes et le 18 décembre 2016 sur la commune de Sirod. La Fédération de chasse du Jura qui compte 8000 chasseurs fournit aujourd’hui plus de 50% des données annuelles du réseau Loup-Lynx pour le département du Jura.