La prochaine renaissance, sous une autre forme, de la discothèque La Butte, à Vautorte

Pour une nouvelle, c'est une sacrée nouvelle ! La Butte à Vautorte, pas très loin d'Ernée, va revivre. La discothèque avait été placée en liquidation judiciaire en 2016. Elle est fermée depuis cette année-là.

Cette institution des nuits mayennaises pendant deux décennies renaît de ses cendres. Ce ne sera pas une discothèque, comme beaucoup de Mayennais l'ont connue, mais un lieu dit événementiel, les nouveaux gérants veulent conserver le mystère.

Un lieu événementiel mais pas une nouvelle boite de nuit

Et qui sont les nouveaux propriétaires ? Les anciens ! Claude Quellier, alias Alan Davis, et sa femme Svetlana sont de retour, 15 ans après avoir vendu. Un coup de coeur, un coup de folie, une renaissance et de l'émotion: "on nettoie, on répare, on remet tout en état avec des professionnels. Et ça fait du bien car c'était laissé à l'abandon. Le but c'était de racheter les murs, c'est une réalité désormais, et de trouver une solution pour qu'elle revive, qu'elle retrouve son identité. L'établissement ne va pas changer, les gens reverront des choses qu'ils ont vues dans le passé. On est les propriétaires, ouf ! Car La Butte, c'est La Butte, voilà" confie, heureux et ému, le couple.

A l'intérieur de La Butte, discothèque fermée depuis 5 ans, mais sa renaissance est proche - Facebook La Butte

Les locaux sont entrain d'être rénovés. Une inauguration est prévue cette année, peut-être cet été. Et on le rappelle, ce ne sera pas une boite de nuit.

Le grand retour de La Butte - Facebook La Butte

La Butte, à Vautorte, est une boite de nuit créée en 1983. Aussitôt ouverte au public, la discothèque connait un succès fulgurant. Un succès qui a duré près de 30 ans rassemblant deux ou trois générations de Mayennais. De nombreux fêtards se souviennent encore des fastueuses soirées et des spectacles organisés dans les années 80 et 90.