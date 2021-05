La prochaine série de TF1 avec Muriel Robin tournée en ce moment en Haute-Loire

La Haute-Loire, star d'une des prochaines séries de TF1. Depuis mi-avril, le tournage de "Mon Ange" a débuté au Chambon-sur-Lignon, à Tence et Sainte-Sigolène, avec dans le rôle-titre Muriel Robin, native de Montbrison et qui a vécu plusieurs années à Saint-Étienne.

Silence, on tourne en Haute-Loire ! Toute une équipe est en ce moment dans le secteur du Chambon-sur-Lignon, de Tence et de Sainte-Sigolène, pour le tournage de la prochaine mini-série de TF1, intitulée "Mon Ange". Quatre épisodes de 52 minutes, avec au casting Muriel Robin, Marilou Berry ou encore Patrick Chesnais. Le pitch : Suzanne, le personnage joué par Muriel Robin, cherche toujours sa fille 8 ans après sa disparition, et croit reconnaître son pull sur la photo d'une manifestation. Elle part donc pour le village fictif de Lignon afin de poursuivre ses recherches.

Des souvenirs d'enfance pour Muriel Robin

"J'étais en colonie dans le coin quand j'avais 11 et 12 ans", confie Muriel Robin, native de Montbrison qui a habité Saint-Étienne de ses 5 à ses 22 ans. "J'étais dans une pension qui s'appelait Les Pins, qui était tenue par un couple qui se faisait appeler tante Françoise et oncle Raymond", se souvient l'actrice. "Je suis allé voir tante Françoise, qui a 101 ans, dans un Ehpad du Chambon la semaine dernière. J'ai rencontré sa fille et nous sommes allés voir cette dame dont j'avais un souvenir formidable, j'étais très heureuse de revoir cette personne."

En tout, 120 personnes étaient présentes pour tourner les scènes près de l'étang de Sainte-Sigolène. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Ambiance western

L'autre souvenir de Muriel Robin avec la Haute-Loire, ce sont les paysages. "C'est vraiment là que la nature m'a vraiment claqué. J'ai un souvenir très précis, même si j'avais 11 ans, de ces sapins, de ces clairières et d'une végétation très belle, très dense, comme une carte postale de la campagne, avec des zones très vastes. Comme pour le film ils cherchaient l'ambiance western, ça a convenu au réalisateur et tant mieux."

Patrick Chesnais est également au casting de cette série. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La Haute-Loire, "des paysages qu'on ne voit pas partout"

"Ce n'est pas forcement simple de venir ici, ça prend six heures aux comédiens", enchaîne le réalisateur Arnault Mercardier. "Mais ce sont des paysages qu'on ne voit pas partout. On a l'impression d'être dans la Bretagne montagneuse, il y a du dénivelé, un côté rocheux... Il y a une nature dominante qui est très intéressante", explique-t-il entre deux prises de vues près de l'étang de Sainte-Sigolène. Le tournage a commencé mi-avril et doit se terminer mi-juin. "Mon Ange" pourrait être diffusé sur TF1 cet automne.