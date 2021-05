Après plusieurs reports, un monde miniature et merveilleux s'ouvre à vous à L'Avenue 83 à La Valette-du-Var ! "Mini-World" accueille ses premiers visiteurs ce mercredi 19 mai 2021. La plage de Sainte-Croix, la Bonne-Mère, le Faron ou la Promenade des Anglais... tout est impressionnant de réalisme.

PHOTOS - La Provence et la Côte d'Azur s'exposent... enfin... en miniature à La Valette-du-Var

Vous allez bientôt pouvoir voir la région d'un autre oeil, d'un autre point de vue : comme si vous survoliez la côte provençale de la plage de Sainte-Croix à Martigues jusqu'au rocher de Nice, en passant par Marseille et le Mont Faron à Toulon ! Le parc à thèmes "Mini-World" ouvre ses portes le mercredi 19 mai 2021, dans les anciens bâtiments de "Pirates Aventures" à L'Avenue 83 à La Valette-du-Var. L'ouverture, initialement prévue en octobre 2020, a été reportée à plusieurs reprises à cause du Covid. Sur un espace de 2000 mètres carrés, vous découvrirez les paysages et villes reconstitués, au détail près, à l'échelle 1/87e (1/100e pour la Bonne Mère de Marseille).

A l'origine de ce projet : le passionné Richard Richarté qui a déjà créé en 2016 "Mini-World Lyon" (205.000 visiteurs/an). Entouré de son équipe, l'homme a sillonné la côte pour photographier et glaner les moindres détails de la végétation, des paysages et des villes.

Richard Richarté, président de Mini-World Côte d'Azur Copier

Des dizaines de milliers de "scènes de vie" ont été reconstituées dans ce décor où des centaines de voitures et de trains circulent. La scénographie est spectaculaire avec des projections, des lumières, des sons et même des odeurs ! Vous pourrez même activer certaines attractions grâce à des boutons qui animeront les manèges de Magic World à Hyères, le téléphérique du Mont-Faron ou encore les avions du porte-avions Charles de Gaulle.

"Mini-World Côte d'Azur" en chiffres :

15 constructeurs pour 24 mois et 75.000 heures de travail

1 mois de travail pour reconstituer la Bonne Mère de Marseille et l'hôtel Négresco de Nice

250m² de maquettes

25.000 personnages de 2 cms de hauteur

200 kms de câbles électriques pour alimenter les lumières et mécanismes des bâtiments miniatures

12 emplois créés à La-Valette-du-Var

150.000 visiteurs attendus à La-Valette-du-Var la première année

4 millions d'€ de budget

14€ l'entrée adulte, 9€ l'entrée enfant (réductions sur internet)

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Tous les paysages ont été peints à la main, ici celle de Maud qui "retouche" la Méditerranée devant la plage de Sainte-Croix à Martigues © Radio France - Sophie Glotin

La "mini-plage de Sainte-Croix" à Martigues et ses vacanciers. "Mini-World" compte en tout 25.000 personnages. © Radio France - Sophie Glotin

A "mini-Marseille", vous verrez le mur de Zizou (ci-dessus) mais aussi le Vieux-Port, l'ancien ascenseur de la Bonne Mère reconstitué et même les supporters de l'OM... © Radio France - Sophie Glotin

A "mini-Toulon, vous emprunterez le téléphérique pour atteindre le sommet du Faron... idéal pour admirer la rade et le Charles-de-Gaulle ! © Radio France - Sophie Glotin