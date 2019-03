La qualité du bois du Jura enfin reconnue

Le bois du Jura a désormais son AOC, son appellation d'origine contrôlée. Après quinze ans de démarche et de combat, la filière vient d'obtenir le label.

Jura, France

Après quinze ans de démarche et de combat, la filière vient d'obtenir le label. Le bois du Jura a désormais son AOC, son appellation d'origine contrôlée, essentielle pour contrer la concurrence, du Limousin et du Massif central notamment.

Les bois concernés en Franche-Comté seront les épicéas et les sapins au-dessus de 500 mètres d'altitude. Xavier Lacroix, le président de cette nouvelle AOC Bois du Jura explique en effet que "le gros de la production forestière qui se fait dans le massif jurassien se fait à des altitudes élevées, à des altitudes moyennes sensiblement plus élevées que dans les Alpes".

La résistance des pièces de bois liée à l'altitude de production

"Dans les Alpes, précise Xavier Lacroix, la plus grande partie de la production est sur les bas de versants, à des altitudes relativement modestes alors que dans le Jura c'est le système des plateaux et des hautes chaines. Pour le président de l'AOC Bois du Jura, "il y a quand même un lien marqué entre l'altitude des forêts de production et la finesse des cernes d'accroissement, dont dépend la résistance mécanique des pièces de bois".

Le Bois du Jura AOC est essentiellement utilisé pour les charpentes sur un marché à 90% français.