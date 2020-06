"La question elle est vite répondue" : la nouvelle vidéo parodique de la CGT du CHU de Toulouse

Cela commence à devenir une spécialité de la CGT du CHU de Toulouse. Le syndicat vient de publier une vidéo parodique. Elle dure un peu moins d'une minute et reprend celle d'un influenceur.

On y voit un homme, face caméra, lunettes de soleil noires sur le visage, chemise blanche et cravate noire, prénommé "Pierre Jean Michel" et présenté comme le "directeur en lean-management au CHU de Toulouse". L'homme s'adresse aux jeunes personnels de l'hôpital :

" Savais-tu que 99% des hospitaliers sont mal payés ? Alors, tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est ce que tu préfères faire pitié et risquer ta vie à soigner où faire de l'argent avec de gros bonus annuels en supprimant des postes et en supprimant des lits ? Moi je crois la question elle est vite répondue.

La vidéo se conclut avec cette injonction : "Mobilise toi pour que l'hôpital ne ressemble plus à ça." La CGT a en effet prévu des rassemblements ce mardi 30 juin, à 14h, devant les différents centres hospitaliers de Toulouse pour demander plus de moyens pour l'hôpital et au moins 300 euros mensuels supplémentaires pour les hospitaliers. Le syndicat est aussi très remonté contre les "primes Covid" de 1.500 euros attribuées à cinq directeurs de l'hôpital public, primes que le chef du Samu 31 Vincent Bounes considérait comme "méritées" par ces directeurs.

à lire aussi Coronavirus : le CHU de Toulouse prêt en cas de deuxième vague

Cette vidéo est donc une parodie de celle de l'influenceur JP Fanguin publiée début juin sur les réseaux sociaux et vue plus de 2 millions de fois, où celui-ci disait, lui aussi en costume et face caméra : "Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours où commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi ?" Avant d'ajouter la phrase incorrecte et devenue mythique : "Moi je pense la question elle est vite répondue."

Une reprise d'Orelsan

Il y a deux ans, la CGT du CHU de Toulouse avait déjà fait le buzz avec un clip modifiant les paroles de la chanson "Basique" d'Orelsan. Étaient dénoncés, déjà, la course à la rentabilité, les coupes dans les effectifs, le personnel surmené. Et le syndicat lançait à la direction : "Vous n'avez pas les bases".