Paris, France

Ne soyez pas surpris si vous ne reconnaissez pas la station Charles de Gaulle Etoile ce matin sur la ligne 2 : ce matin, elle a changé de nom...

"On a 2 étoiles", claironne la RATP sous les Champs-Elysées où les français ont célébré dimanche et toute la nuit le titre mondial décroché par les Bleus. Mais pas seulement sous les Champs. En tout la régie a rebaptisé six stations pour rendre hommage aux Bleus. Et notamment à leur sélectionneur :

La station Champs-Elysées Clémenceau, est quant à elle devenue la station "Deschamps Elysée Clémenceau". Autre hommage nominatif pour le gardien des bleus, avec la station Victor Hugo transformée en station "Victor Hugo Lloris". A Avron, les panneaux proclament désormais "nous Avron gagné". Et à Bercy, c'est "Bercy les bleus" !

Et le métro n'est pas le seul à participer à la fête, puisque cet après-midi, c'est sur un bus de la RATP que l'Equipe de France défilera sur les Champs-Elysées. Un bus électrique Open Tour Paris entièrement décoré pour l'occasion.