La Recyclade propose un café-réparation d'instruments de musique ce samedi à Dijon

C'est la mode du "do it yourself" ou "fais le toi même" en bon français ! La Recyclade et l'association "Why Note" s'associent pour une grande première ce samedi à Dijon : un café-réparation d'instruments de musique. Professionnels ou simples amateurs de musique tout le monde peut y participer.