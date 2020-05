La région Bretagne à l'honneur dans la dernière extension du jeu "Blanc manger coco"

Vous avez peut-être expérimenté les apéros en visio pendant le confinement. Les apéros entre amis et en famille, eux, reviennent avec le déconfinement progressif. L'occasion, pour beaucoup, de sortir des jeux de société, dont le célèbre "Blanc manger coco". Ce jeu de cartes consiste à remplir des phrases à trous avec le plus d'humour possible, selon les cartes en sa possession.

Le jeu, sorti en 2014, a depuis développé de nombreuses extensions, dont la neuvième "Galette complète". Cette dernière, sortie en mai, va ravir les Bretons, puisqu'elle compte 200 cartes sur le thème de la Bretagne "pour les vrais et faux Bretons", indiquent les créateurs sur leur site.

L'extension "Galette complète" est vendue 12,90€.