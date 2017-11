La réhabilitation de l'ancien hôpital psychiatrique du Mans est lancée

6 ans après sa fermeture, l'ancien hôpital Etoc Demazy, classé monument historique, va être transformé en logements. 88 appartements vont être réalisés par la société Histoire et Patrimoine en maintenant quelques cellules de patients pour conserver la mémoire des lieux. Fin des travaux en 2019.

Depuis le déménagement du centre hospitalier spécialisé (CHS) à Allonnes en 2011, le site commençait à devenir une friche. L'ancien hôpital psychiatrique de la Sarthe, créé en 1828, va être réhabilité. Situé au 10 rue Etoc Demazy au Mans dans le quartier Gare Sud, il va être transformé en 88 appartements (déjà tous vendus) dont la livraison est prévue pour le 2ème semestre 2019.

Le bâtiment administratif © Radio France - Julien Jean

Acheté au syndicat mixte d'aménagement de la technopole de l'agglomération mancelle au prix d'1,4 millions d'euros par le promoteur Histoire et Patrimoine, le site s'étend sur 2 hectares. Il comprend 12 bâtiments d'une surface totale de 4 000 m² qui vont être entièrement rénovés. "On vient de commencer les travaux avec les opérations désamiantage. Il faudra ensuite curer les lieux, refaire les couvertures, les façades, puis s'atteler aux rénovations intérieur" explique Eric Djody, directeur d'opérations. Le chantier devrait coûter 9,6 millions d'euros.

L'ancien CHS de la Sarthe © Radio France - Julien Jean

Le site étant classé, les travaux devront respecter l'aspect historique des lieux. "Tout cela va être suivi par la Direction régionales des affaires culturelles et l'architecte des bâtiments de France. Mais on sait faire, on a réalisé un chantier similaire à Auxerre dans un ancien hôpital psy sur le modèle d'Etoc Demazy assure Eric Djody. C'est d'ailleurs ce qui nous plait dans notre métier, c'est qu'on essaye de faire revivre l'histoire de ces sites".

Une dizaine de cellules seront conservées © Radio France - Julien Jean

Une dizaine de cellules de l'ancien hôpital psychiatrique seront conservées. Des "chambrettes" de 3 m² où étaient internés les malades les plus dangereux. "Comme ici dans l'aile des agités. Cela montre comment vivaient les malades à l'époque. On va les laisser dans leur jus afin de pouvoir les présenter au public lors des journées du patrimoine".