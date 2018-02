Passionnée et propriétaire de nombreux chevaux, la reine d'Angleterre vient de confier l'un de ses protégés à un haras normand. Bel étalon, Recorder a pour mission de faire des petits dans les prochaines années, et si possible de donner naissance à des champions.

Le Havre, France

C'est un haras prestigieux du Pays d'Auge, situé entre Deauville et Lisieux, et très réputé en matière d'élevage et de reproduction. Et c'est sur lui que la reine d'Angleterre a décidé de miser. Le domaine de Montfort et Préaux, situé sur la commune de Meulles (14), accueille depuis quelques jours et pour plusieurs mois un pur-sang tout aussi prestigieux : alors qu'il vient de prendre sa retraite, Recorder, propriété de la Reine Elisabeth, a en effet traversé la Manche pour démarrer une carrière d'étalon en Normandie. Objectif : monter des juments, dans l'espoir de donner naissance à de futurs champions.

Reportage de Bertrand Queneutte :

A Montfort et Préaux, on sait faire !

Au haras, les professionnels connaissent la recette pour fabriquer de formidables étalons. En effet, Recorder rejoint deux camrades : Rajsaman et Le Havre. Le premier a notamment donné naissance à La Cressionnère et Avenir certain, deux pouliches vainqueurs du Prix de Diane. Le second est, pour sa part, une véritable star. Le Havre est l'un des étalons les plus performants et les plus chers d'Europe, avec une saillie à 60.000 euros. La reine d'Angleterre espère que son chouchou connaîtra le même destin. Peut-être même un destin similaire à celui de son père : Galileo. Ce dernier est considéré comme l'étalon le plus cher au monde. Avec des saillies à plusieurs centaines de milliers d'euros.