La Reine d'Angleterre écrit à Noé, 6 ans !

Un enfant de six ans voulait consoler la reine Elizabeth II, reine d'Angleterre, d'avoir perdu son époux, le prince Philip. Il lui a envoyé une lettre de condoléances et il a eu la surprise de recevoir une réponse de la reine, quelques mois plus tard.