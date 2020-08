La nouvelle éco : Curiosia, nouveau cabinet de curiosité à Nîmes

Il aurait du ouvrir trois jours avant le confinement : finalement, le cabinet de curiosité nîmois "Curiosia" a pu accueillir ses premiers clients le 11 mai, le jour du déconfinement. Sandrine, la patronne, y propose des objets anciens sur le coin brocante, mais aussi tout un tas de pépites qui rappellent les muséums d'histoire naturelle : insectes ou environnements sous globe, crânes ou fossiles.

Brocante et créations originales

"On commençait à accumuler beaucoup trop d'objets à la maison... et on a voulu partager notre passion !" explique Sandrine derrière son masque de protection. Avec son compagnon, elle crée des globes qu'elle vend à côté d'autres objets chinés ci et là. De la boîte de médicament en métal, au pichet estampillé au nom d'une célèbre boisson alcoolisée anisée, en passant par les photographies d'époques, cartes postales ou affiches anatomiques, "chacun peut trouver un petit quelque chose pour habiller son chez-lui".

Moults objets vendus au Curiosia à Nîmes. © Radio France - Marion Bargiacchi

Sandrine et son compagnon créent des globes qu'ils vendent dans la boutique. © Radio France - Marion Bargiacchi

Vous trouverez aussi toutes sortes d'objets vintage, cartes postales et photographies d'époques. © Radio France - Marion Bargiacchi