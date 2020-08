"La relance éco" : Depuis son passage sur TF1, cette boulangerie bretonne croule sous les commandes

Son site internet n'a pas résisté ! La Boulangerie des Plomarc'h, à Douarnenez, a été littéralement prise d'assaut, après son passage dans l'émission de TF1 "7 à 8", à la fin du mois de juillet. Le site de vente en ligne saute dans la demi-heure qui suit la diffusion de reportage qui met les kouign amann à l'honneur ; et en 36 heures la boulangerie enregistre 1200 commandes, des gens qui veulent jusqu'à quatre kouign-amann d'un coup !

"On s'est dit c'est la catastrophe, les commandes tombaient, tombaient, tombaient", explique le patron Thierry Lucas, "on s'est dit on ne va pas pouvoir assurer les commandes ! On se disait pourtant qu'il n'y aurait pas grand monde devant la télé, mi-juillet, il faisait beau en plus !"

Le site internet va recommencer la vente en ligne ce lundi

La boulangerie a pourtant déjà eu les honneurs de la télévision, mais jamais comme ça : "On avait fait des émissions, comme La meilleure boulangerie de France sur M6, ou le journal de 13h, mais on n'a jamais eu autant de répercussions !"

Alors il a fallu se résoudre à freiner la kouign-mania : "On a décidé de fermer le site, ajoute Thierry Lucas, sinon on aurait dû faire des kouign amann nuit et jour pour la vente en correspondance ! On est une petite entreprise, on voulait continuer à servir nos clients à Douarnenez".

Ce lundi, le site de vente en ligne va rouvrir : "On a réussi à honorer toutes les commandes, on rouvre le site à 9h et certains attendent ça avec impatience, ils sont déjà au taquet devant leur ordinateur !"