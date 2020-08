La Relance éco : l'escape game de Metz Semecourt invente un nouveau jeu au bord de la Moselle

L'escape des Francs Limiers, à Fèves près de Metz, propose d'habitude des enquêtes dans ses locaux. Depuis quelques semaines, un nouveau jeu est en vente sur leur site internet. Après le confinement, l'idée étant de prendre un bon bol d'air. Il vous emmènera le long de la Moselle, sur les traces du duc de Bourbogne, Charles le Téméraire. Ce personnage capitale de l'histoire de la Lorraine est le point central de ce jeu pour toute la famille, comme l'explique Ugo Schimizzi, le co-gérant de l'entreprise.

Vous avez été confinés comme tout le monde, et pendant cette période vos idées se sont développées ?

"Ugo Schimizzi : "Exactement ! On avait envie de grand air et on s'est dit que ça devait sûrement être aussi le cas de nos joueurs. On a donc décidé de développer un jeu de piste à vélo, pour découvrir la Moselle."

Justement, en quoi consiste ce nouveau jeu ?

"Ce nouveau jeu vous invite à prendre votre vélo et à découvrir cette merveilleuse route, que l'on appelle celle de Charles le Téméraire, en tout cas une portion qui longe la Moselle. On vous invite à travers trois parcours qui font 21 kms maximum à aller vous balader à vélo et chercher des indices à travers la nature."

C'est un jeu qu'il faut acheter, donc avec une boite et un contenu...

"C'est une boite qu'on s'achète en ligne sur le site des Francs Limiers au prix de 30 euros, que vous recevrez chez vous directement. A l'intérieur, il y a une carte avec des éléments de jeu et de quoi écrire. Après, il ne reste plus qu'à partir en route pour poursuivre Charles le Téméraire."

Qui est Charles le Téméraire précisément, pour rappeler ?

"C'est un personnage historique, qui venait de Bourgogne à la base. Et qui voulait occuper le duché de Lorraine, pour étendre ses possessions. Du coup, on fait un petit bout de route avec lui, puisque la route totale part de Dijon et va jusque Brugge en Belgique. Donc là, on est sur un parcours entre Ottange et Talange. On essaie donc de comprendre quels étaient les intérêt de Charles le Téméraire, à vouloir s'étendre chez nous."

Escape Game Metz Semécourt, 7 Impasse Croix Blaise, 57280 Fèves. Site internet : www.lesfrancslimiers.com/

