La relance éco : le premier distributeur automatique de fromages en Auvergne est installé à Issoire

Les Savoyards connaissent déjà le concept, les Auvergnats le découvrent. Eric Houlbert a mis en service le premier distributeur automatique de fromages. Depuis une semaine, on peut utiliser son "distribfrais" tout bleu, sur la route de Perrier, dans une zone commerciale. C'est donc une première en Auvergne. Petit-fils de fromagers, Eric Houlbert a la passion de son métier mais aussi le goût de l'innovation.

Pourquoi un "distribfrais" ?

Le magasin du centre-ville a été créé en 1961 par son grand-père, puis ses parents ont repris la boutique. Eric Houlbert est la troisième génération de fromagers, rue Berbiziale, à Issoire. Idéal pour ceux qui habitent à proximité ou qui aiment marcher, le site est plus difficile d'accès quand on veut garer sa voiture. Eric Houlbert a donc décider d'innover en implantant ce distributeur sur la route de Perrier. Il n'a pas choisi l'endroit par hasard : "Ici il y a beaucoup de passage. On est dans une zone commerciale avec des métiers de bouche qui sont juste à côté. On a un boucher de très bonne qualité, un boulanger également. On a aussi une pharmacie et une coiffeuse. C'est un pôle commercial très intéressant". Avec ce distributeur, il complète donc son offre commerciale. Son distributeur, qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, permet aux personnes qui sortent tard le soir ou démarrent tôt le matin d'acheter leur fromage pour la maison ou pour le casse-croûte du midi au travail.

La zone commerciale, route de Perrier, à Issoire © Radio France - Dominique Manent

Comment ça marche ?

Comme n'importe quel distributeur, il fonctionne avec une carte bleue. Il suffit de sélectionner le produit souhaité et le fromage descend dans le bac. Eliane, 84 ans, est venue se renseigner et ça tombe bien, Eric est là pour lui expliquer la marche à suivre. "C'est pratique, ça évite d'aller en ville" confirme la cliente, qui repart avec un assortiment de Saint-Nectaire, Cantal, et autres gourmandises de la région. Le fromager travaille avec les mêmes producteurs que pour sa boutique. Le Saint-Nectaire, par exemple, est affiné à Aulnat. "C'est un Saint Nectaire fermier affiné sur paille" précise-t-il. Quant aux prix, ils sont indiqués dans les cases qui présentent les différents fromages. "Ici par exemple, vous avez 2 Yssoriens pour 14 euros". L'Yssorien, une création d'Eric, un fromage au lait de vache dont il propose aussi une version à toaster.

Les fromages derrière la porte vitrée du distributeur © Radio France - Dominique Manent

Les fromages sont-ils bien conservés ?

Le distributeur est une chambre froide. "J'ai une application sur mon téléphone qui me donne la température et les produits vendus. Je peux tout suivre de mon magasin ou de chez moi. Dés qu'il y a un problème, mon téléphone sonne et je peux intervenir. Pour le moment, les températures sont entre 3 et 4 degrés et depuis le début du fonctionnement je n'ai aucun souci de température".

Eric Houlbert réapprovisionne le distributeur © Radio France - Dominique Manent

Un pari ?

Pendant l'épidémie de Covid-19, le fromager issoirien a dû mettre ses deux salariés au chômage partiel, un crève-coeur. Rouvrir sa boutique a été un vrai soulagement et lancer cette innovation lui donne un surcroît d'énergie. Mais que dirait son grand-père s'il était là ? "La technologie et lui, c'était très compliqué ! Depuis qu'il est parti et que mes parents ont pris leur retraite, j'ai essayé de transformer un peu cette activité. Je suis le premier sur Issoire à être passé en vente avant. C'est à dire qu'on n'a aucune séparation avec les clients dans le magasin. Ensuite, j'ai créé l'Yssoirien, et maintenant le distributeur. _J'aime me renouveler, j'aime bien essayer des choses nouvelles"_. Pour autant, son magasin restera toujours sa priorité, parce que le contact humain est capital, parce qu'il aime plaisanter avec ses clients et surtout leur apporter ses conseils.