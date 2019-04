La renaissance de la verquelure de Montbéliard dans un petit atelier d'Etupes

Par Christophe Beck, France Bleu Belfort-Montbéliard

On l'appelait "Montbéliard", comme la vache et la saucisse. La verquelure, ce tissu traditionnel à carreau, est en train de renaître par la volonté de l'office du tourisme du Pays de Montbéliard. Et c'est un jeune tisserand d'Etupes qui tisse. Et les couturières du carnaval qui façonnent.