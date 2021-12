La République de Nice élit son président

La République de Nice va proclamer son nouveau président ou sa nouvelle présidente ce mercredi 15 décembre sur la place Garibaldi à midi. Le président sortant, Cristou Daurore, élu depuis 2013, affronte Laetitia Barriera pour diriger cette jeune République, créée en 2010.

La Republica de Nissa, état fédéré de la République fédérale Occitane

La Republica de Nissa, comme on dit en occitan, a le statut d'association. C'est une république fédérée de la République fédérale Occitane, qui, sur son site internet, se décrit comme une "structure symbolique et démocratique, représentée par un gouvernement, et qui a pour but de constituer la maison institutionnelle de la nation occitane".

Laetitia Barriera, candidate à l'élection présidentielle de la République de Nice. - Laetitia Barriera

Tout comme la République de Nice, elle élit un président au suffrage universel pour un mandat de cinq ans. À Nice, les habitants de 107 communes peuvent voter pour cette présidentielle.

Deux candidats indépendantistes

L'élection a tout d'une vraie : les deux candidats ont chacun leur profession de foi. Cristou Daurore, professeur de nissart (òc) et animateur pour les enfants en demande d'asile, propose notamment de "travailler avec des personnes de Savoie pour trouver une solution juridique à l'indépendance de nos territoires".

Cristou Daurore, président sortant et candidat à sa réélection à la tête de la République de Nice. - Cristou Daurore

De son côté, Laetitia Barriera, conseillère en développement soutenable, affiche un programme détaillé en plusieurs thématiques : politique intérieure, affaires sociales, santé, économie, transmission des savoirs, relations internationales, bien-être animal et solidarité internationale. Elle veut une "toute nouvelle direction pour le Comté de Nice".

Comment voter ?

Pour voter, vous avez jusqu'au 14 décembre, minuit. Par mail : info@occitania-oc.com ou par SMS au 06.46.62.74.93. L'association affirme avoir enregistré plusieurs dizaines de suffrages depuis l'ouverture du scrutin, le 8 décembre.