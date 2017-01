Un musée pour les 70 ans de la République du Saugeais

La République du Saugeais fête ses 70 ans cette année et ouvrira bientôt un musée sur son histoire. Une petite salle de l'abbaye de Montbenoit, dans le Doubs. 11 villages se sont regroupés en 1947 sous un même drapeau. Mais comment expliquer une telle longévité?

Et en cette nouvelle année, les anniversaires vont se succéder. Et on commence avec la République du Saugeais qui fête ses 70 ans cette année. En mars prochain, un musée à l'abbaye de Monbenoit va ouvrir au public. On y découvre l'histoire de ces 11 villages regroupés en 1947 sous un même drapeau. Après toutes ces années, comment cette république a pu garder son statut ?

Une histoire à découvrir ou redécouvrir

L'histoire de la famille Pourchet dans le musée de la République du Saugeais - Fany Boucaud

Une petite salle de l'abbaye de Montbenoit. Georgette Bertin, l'actuelle présidente de la république du Saugeais y dévoile les objets de sa famille. Son père puis sa mère ont pris la présidence. Et devant les vitrines, elle raconte que toutes les médailles et récompenses reçues appartiennent à sa mère, Gaby Pourchet.

"Maman a présidé pendant 33 ans donc ça fait beaucoup de souvenirs" Georgette Bertin, présidente de la République du Saugeais

Médailles et souvenirs de Gaby Pourchet - Fany Boucaud

Il y a évidemment l'histoire du blason de la République. Il a été créé en 1973. Une crosse d'évêque et d'un heaume de chevalier, qui rappellent l'histoire du lieu, le sapin et la rivière résument le paysage de la république.

Drapeau et blason de la République du Saugeais - Fany Boucaud

Cette république, c'est un folklore qui fait venir chaque année de nombreux touristes. L'une des raisons pour laquelle elle perdure. Léon Querry fait parti des bénévoles. Il explique que les cars de touristes sont examinés par le douanier Gégé, spécialiste de la fouille, surtout des femmes... "Avoir encore une douane et des laissez-passer amuse beaucoup" selon le bénévole. Et cet argent sert également à entretenir l'abbaye de Montbenoit, capitale de la République.

Avoir de vrais présidents et militaires comme ambassadeurs

C'est peut-être l'autre secret... Louis Perrey le secrétaire général le dévoile : la République a des citoyens bien au delà des frontières du Saugeais. Ils sont intronisés chaque année en octobre. Civils et militaires arrivent chaque année de la France entière mais aussi de la Belgique, l'Allemagne et la Suisse pour devenir un citoyen de la République. Il y en a plus de 500 dans le monde.

"Les ambassadeurs et citoyens d'honneurs parlent de la République partout, dans le monde entier et c'est aussi pour ça que nous continuons l'histoire." Louis Perrey, secrétaire général

Le douanier Gégé (à gauche), Louis Perrey, le secrétaire général et Madame la Présidente de la République du Saugeais, Georgette Bertin - Fany Boucaud

Pour continuer cette République, chaque décennie a sa nouveauté : un timbre, un drapeau, un hymne national. Mais cette année...le secret reste entier.