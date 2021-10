La Roche Maurice : une conseillère municipale aide une femme à accoucher sur le bord de la route

Un événement pas banal et très heureux pour la commune de La Roche Maurice, près de Landerneau. Une jeune femme a donné naissance sur le bas côté de la route à une petite Capucine, lundi 27 septembre, décidément pressée d'arriver ! Yveline Bodilis, conseillère municipale de la commune, raconte la suite : "J'étais chez moi et ça a sonné. J'ai ouvert et c'était un jeune papa affolé qui me dit que sa femme est sur le trottoir dans la voiture en train d'accoucher".

Yveline rejoint la jeune maman et reste avec elle, les pompiers au téléphone, jusqu'à la fin de l'accouchement. "Le papa a quand même bien assuré parce que sinon il aurait fallu que je fasse beaucoup de choses. Ça s'est super bien passé et c'était rempli d'émotion", affirme la conseillère municipale.

"C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier"

Bien qu'elle ait accouché trois fois, elle n'avait jamais assisté à un accouchement. Un épisode qui la laisse émue : "Je ferai partie de leur vie quoiqu'il arrive et ils feront partie de la mienne. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier."