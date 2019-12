La Roche-sur-Yon : emprunter un ukulélé, une guitare ou un clavier à la médiathèque, c'est possible

La Roche-sur-Yon, France

Imaginez décoiffer votre grande tante en jouant l'air de "petit papa noël" à la guitare électrique le soir du Réveillon... La médiathèque Benjamin-Rabier de La Roche-sur-Yon (Vendée) propose d'emprunter pendant plusieurs semaines un instrument de musique gratuitement, sur présentation de la carte d'adhérent. Il y en a 17 en tout, dont un synthé, un ukulélé, une caisse claire, ou encore une guitare... Mais pas d'instrument à vent, hygiène oblige. "En une heure, le jour de l'ouverture, samedi dernier, 12 instruments sur 17 ont été loués", affirme Sophie Arnot, responsable du pôle musique, derrière l'idée de ce service qui n'existe que dans très peu d'endroits en France.

Se découvrir une âme de musicien

Ce nouveau service de prêt, à l'étage, est surtout dédié à un public amateur, qui souhaite s'initier "à la gratte" par exemple, sans avoir à s'inscrire au conservatoire ou à payer des cours et à louer la guitare. Il y a aussi des musiciens qui veulent découvrir un autre instrument. "Des grands-parents qui viennent aussi par exemple en emprunter un pour leurs petits-enfants, pour les occuper pendant les vacances, les initier", raconte Sophie, ravie que son initiative porte autant ses fruits. "Au début, quand j'ai proposé l'idée, on m'a dit : "Oh la la Sophie, c'est quoi encore cette idée", rigole-t-elle. Quelques mois plus tard, la liste de réservation s'allonge car il ne reste que très peu d'instrument disponible.

Benjamin, 17 ans, a lui la chance de repartir avec une guitare. L'une des employées, Elisabeth, lui montre comment s'en servir, et lui confie un "pack", comme elle dit, qui comprend une méthode, pour apprendre à jouer, un médiator et même un petit appareil pour accorder l'instrument.

Et si vous empruntiez aussi une oeuvre d'art ?

Plus improbable encore, on peut aussi louer à la médiathèque... des œuvres d'art contemporain ! Jusqu'à trois, pendant deux mois. Des tableaux et des photographies essentiellement, pour en mettre plein les yeux aux copains qu'on invite à dîner. "C'est quelque chose qui nous paraît assez élitiste, hors de portée, parce qu'il y a une valeur marchande qui accompagne les œuvres. Le biais de l'artothèque ça permet, grâce à la gratuité avec peu de moyens d'avoir des œuvres chez soi d'artistes, qui ne sont plus que dans les musées", explique Sandra Doublet, responsable de l'artothèque.

D'autres médiathèques proposent aussi de louer des machines à coudre, ou même des graines pour le jardin. Histoire de cultiver l'envie de venir au milieu des livres.