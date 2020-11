La Roche-sur-Yon : un héron s’est à nouveau installé dans le centre-ville

Un héron semble particulièrement apprécier le plan de la place Napoléon, à la Roche-sur-Yon, en Vendée. On voit régulièrement l’animal, au grand plaisir des passants. Il faut dire qu’il trouve là tout ce dont il a besoin : tranquillité, surtout pendant les périodes de confinement, et nourriture.

C'est la star, en ce moment, dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Les passants le prennent en photo, et admirent son élégance... Il s'agit d'un héron, qui a élu domicile place Napoléon, sur le plan d'eau qui accueille aussi d'autres animaux, mécaniques, ceux-là. Il y a également des carpes koï, des sortes de gros poissons rouges, que le héron apprécie tout particulièrement !

Il est devenu une véritable attraction de la place "Nap" © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Ca n'a rien de nouveau, mais les périodes de confinement, avec le calme qu’elles entraînent, semblent convenir à l'animal. En tous cas, comme en mars-avril, l'animal a pris ses aises ces derniers jours, dans la ville. Il y là a tout ce qu'il lui faut, explique François Varenne. Il est le coordinateur de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) à la Roche sur Yon : « depuis le réaménagement de la place et les bassins qui ont été créés, on a quelques observations ponctuelles de hérons cendrés, qui peuvent y manger des carpes koï et des grenouilles vertes. A la faveur du premier confinement, quand la place Napoléon était très tranquille, un individu s’est habitué à venir, et a continué à fréquenter le site ».

Le héron a pu se libérer des morceaux de plastique coincés dans son bec © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Les passants, en tous cas, apprécient le spectacle, d'autant plus que certains ont craint le pire pour l'animal, il y a quelques jours. Il avait le bec coincé dans des morceaux de plastique. Les pompiers ont tenté de le libérer , mais "attraper un héron adulte capable de voler est quasiment impossible", dit François Varenne. Depuis, l'oiseau a réussi à se libérer tout seul , au grand plaisir de ses nombreux admirateurs.