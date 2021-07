La Roche-Vanneau : réouverture de "L'Eden", mythique bal monté de l'Auxois, ce dimanche

Un couple de retraité, passionné de danse, est à l'origine de la réouverture ce dimanche de ce bal monté qui a vu le jour au début des années 80 et qui aurait du fermer ses portes définitivement. De nombreux danseurs de toute la Côte-d'Or et d'au-delà sont attendus à La Roche-Vanneau ce dimanche.

Ils ont 155 ans à eux deux... Ce couple a décidé de reprendre le bal monté de La Roche-Vanneau près de Venarey-Les Laumes ! Jean Pallant a 72 ans, Colette, sa compagne 83.

Pas question qu'il ferme

Ces deux habitants de Darcey dans l'Auxois ont racheté ce bal monté il y a un an. Et l'histoire est belle car c'est ici que nos deux amoureux, passionnés de danse s'étaient rencontrés. "L'Eden" est le dernier bal monté de l'Auxois il devait fermer, pour Jean c'était inconcevable. Perturbé par la pandémie, finalement c'est ce dimanche à 16h qu'il rouvre officiellement ses portes.

Après tout on vieillira moins vite

Colette, explique comment elle a rencontré Jean. "C'était en dansant, il y a une vingtaine d'années, il était mon cavalier. Et on s'est dit, qu'on allait racheter cet endroit à la dame qui le vendait plutôt que de le laisser mourir. On ignore si quelqu'un l'aurait repris. On le réouvre pour nous mais aussi pour les copains qui viennent ici depuis longtemps. Si cela ne va pas on le revendra. Je me dis qu'après tout on vieillira moins vite".

Colette, Laurence l'une de ses filles et Jean devant le fameux bal monté de La Roche-Vanneau dans l'Auxois © Corbis - Thomas Nougaillon

On va tenter de le faire tourner 4-5 ans

"A l'âge que l'on a c'est un peu une folie" admet Jean qui explique qu'il va "essayer de le faire tourner 4-5 ans et puis on verra". "J'ai trouvé ma copine ici (Colette ndlr). Cette rencontre m'a beaucoup marqué c'est pour ça que j'ai racheté ce bal" poursuit le septuagénaire qui concède ressentir un peu de pression tout de même. "Je ne sais pas si on va arriver à le faire ou pas. Je pense que oui, en tout cas, on fera tout pour que ça aille bien".

Avant de danser, montrez votre pass sanitaire !

Dans cette structure de 200 mètres carrés Jean et Colette peuvent en théorie recevoir jusqu'à 240 personnes. Mais avec le Covid-19 ils appliqueront une jauge à 75% et ne pourront entrer que les personnes vaccinées. L'entrée est à 12 euros. A 18H, ce dimanche jour d'inauguration, le champagne sera offert aux danseurs par un ami du couple, producteur de Champagne à Essoyes dans l'Aube tandis qu'un artiste disco bordelais, Philippe Rodrigues, sera sur scène de 16h à 21h. Le couple a prévu un bal tous les dimanches jusqu'à fin août ! En espérant que de nouvelles restrictions sanitaires ne viennent pas jouer les troubles fêtes, l'activité bal monté étant classée dans la même catégorie que les boîtes de nuit.

Les sièges proviennent d'une boîte de nuit de Dijon qui a fermé ses portes, les tableaux sont d'un artiste de Darcey, le couple a par ailleurs réalisé de gros travaux d'embellissement de ce bal monté © Radio France - Thomas Nougaillon

