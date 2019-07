La Rochelle : les championnats du monde de Scrabble francophone battent leur plein

La Rochelle, France

Les championnats du monde de Scrabble francophone ont démarré ce vendredi à l'espace Encan de La Rochelle.

Le célèbre jeu est affiché partout dans la salle. © Radio France - Louise Buyens

Pendant une semaine, 1.000 joueurs, de 10 à près de 90 ans, s'affrontent dans deux disciplines : le Scrabble classique et le duplicate, qui se joue seul. Le but est de composer le mot qui rapporte le plus de points à chaque coup.

L'une des épreuves, le duplicate, se joue seul. © Radio France - Louise Buyens

Le tenant du titre 2018 s'appelle Nigel Richards, il est Néo-zélandais et ne parle pas un mot de français. Pour en arriver là, il a appris le dictionnaire par cœur, soit les 66 500 mots admis dans les règles du Scrabble.

Il y a 15 000 licenciés à la fédération française de Scrabble et le jeu ne s'adresse pas qu'aux plus âgés. Parmi les joueurs,il y a de plus en plus de jeunes.

"On peut dire que le Scrabble est tendance !" - Marie-Odile Panau, présidente de la Fédération française de Scrabble. Copier

22 pays représentés

Certains joueurs viennent de loin pour participer. En tout, 22 pays sont représentés parmi lesquels la France bien sûr mais aussi le Canada, la Belgique, le Sénégal, le Liban ou encore l'Algérie.

Ce joueur belge a fait fabriquer un t-shirt pour l'occasion. © Radio France - Louise Buyens

L'année prochaine, le rendez-vous est donné à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. La compétition aura lieu du 18 au 25 juillet.

Toutes les informations et le planning des compétitions sont à retrouver sur le site de la Fédération française de Scrabble. Pour participer aux championnats, il est encore possible de s'inscrire en se rendant à l'accueil de l'espace Encan de La Rochelle.