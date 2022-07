La Rochelle parmi les premières destinations pour... enterrer sa vie de jeune fille, ou de garçon !

Difficile de les rater en ce moment le week-end sur le Vieux-Port de La Rochelle (Charente-Maritime). Il est fort probable que vous ayez déjà vu passer des groupes de filles, de garçons, tous habillés de la même façon voire même déguisés, et très joviaux. En principe, l'un d'eux sort du lot (parfois, il faut le dire, parce qu'il a une tenue ridicule). Mais c'est aussi le but, il ou elle est là pour enterrer sa vie de jeune fille, ou de garçon, avant son mariage. Evènement également connu sous le nom d'EVJF ou EVG, et qui fait fureur à La Rochelle. C'est la pleine saison, entre avril et le milieu de l'été, au moins 30 EVJF sont organisés chaque semaine. Cela représente près de 300 personnes. Une agence spécialisée, My EVJF, a même ouvert une antenne chez nous il y a deux ans.

L'activité a rapidement explosé

Quatre personnes y travaillent à temps plein pour organiser des EVJF. Son directeur national, Greg Lebrun, le dit avec le sourire : "On a développé l'agence rochelaise pendant la première période de Covid. A ce jour, nous avons une trentaine de destinations dans notre portefeuille. Et _on savait que La Rochelle avait un potentiel énorme_". Il en énumère les avantages : "C'est sûr que c'est une ville plutôt agréable, avec l'océan. Elle propose aussi tout un panel d'activités. Et puis la gentillesse des gens aussi !" Forcément, le démarrage a été poussif pendant le coronavirus. Mais une fois l'épidémie éloignée, "c'est rapidement devenu l'une de nos destinations phares."

Océane et ses amies/sœurs/cousines ont fait une chasse au trésor dans La Rochelle le dimanche après-midi. © Radio France - Lise Dussaut

Si bien que d'après le directeur de My EVJF, La Rochelle est aujourd'hui la quatrième destination prisée par les Français pour l'organisation d'EVJF. "Il y a vraiment deux villes qui se détachent, Deauville et Barcelone, développe Greg Lebrun. Là on fait presque 1000 personnes par week-end. Mais je suis sûr que _dans les prochaines années la destination va encore plus se développer_."

Des groupes qui viennent de toute la France

Alors bien sûr, on peut tout organiser soi-même, ce qui demande un certain investissement ou bien se tourner vers une agence pour atténuer un peu le travail. Ce qu'a choisi de faire Florine, la sœur d'Océane, jeune femme qui se marie le 3 septembre. "Je cherchais une destination pas trop loin de chez nous mais sympa et dans notre budget, nous sommes de Tours", détaille-t-elle. Sur un week-end, elle a donc réuni les proches d'Océane -amies, mais aussi famille -, un groupe de 11 filles au total, pour marquer le coup avant l'union. Tout le groupe a kidnappé la future mariée le vendredi soir après le travail. Océane n'en savait rien. Puis après une soirée pyjama, départ 6h30 le lendemain matin direction La Rochelle, pour un week-end bien rempli, inoubliable. Avec bien sûr, quelques défis...

Comptez environ 120 euros par personne pour un panel de trois activités, 350 pour un week-end complet (hébergement et repas compris).