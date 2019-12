La Rochelle : les étudiants étrangers partagent un dîner de noël français

L'Université de la Rochelle et plusieurs écoles supérieures de la ville ont proposé jeudi 12 décembre un dîner de noël français aux étudiants étrangers. Ils étaient plus de 300 à répondre présents pour manger de la dinde, de la Saint-jacques ou une bûche de noël.

Il y avait des regards intrigués lors du service, jeudi 12 décembre, au soir, dans le restaurant universitaire République de la Rochelle. L'Université, les écoles Eigsi, Excelia et CESI ont organisé un repas de noël pour les étudiants étrangers. Plus de 300 jeunes, d'une trentaine de nationalités différentes, ont découvert les spécialités françaises.

La bûche de noël a été un succès

C'était une première pour Marwan, originaire du Maroc. "Cela donne envie, je vais essayer tout ça. C'est la bûche qui m'attire le plus avec cette crème à la vanille et au chocolat", sourit cet étudiant en informatique. De la dinde aux marrons était aussi servit en plat principal avec de la purée de carotte et du gratin dauphinois. En entrée, c'était une terrine de Saint-Jacques.

Le dîner était accompagné en musique par deux groupes d'étudiants, Jukebox et Cumbiamba. À la fin du service, la majorité des assiettes étaient vides. Cette soirée fut une belle découverte pour Swapon, un étudiant indien. "J'adore la nourriture française. Dans mon pays on mange beaucoup de plats épicés. Les pommes de terre étaient très bonnes avec de la crème. Vous faites aussi beaucoup de viandes en sauce, ça me change.", explique-t-il. Les Saint-jacques n'ont toutefois pas plu à tout le monde, comme Duyusai, de Chine. "C'est vraiment intéressant de découvrir votre nourriture, même si je n'ai pas tout aimé. Nous on ne fête pas noël. Notre réunion de famille à cette période, c'est le nouvel an chinois", indique-t-elle.

"ça nous fera plein de petits souvenirs à raconter quand on rentrera chez nous"

Les fêtes de noël ne sont bien sûr pas célébrées dans tous les pays. Elles restent dans la tradition chrétienne. Certains étudiants étrangers ont tout de même déjà prévu de s'offrir des cadeaux le 25 décembre, profitant d'être en France. "Les décorations dans les rues sont belles à voir, ça nous fera plein de petits souvenirs à raconter quand on rentrera chez nous", souligne Mayma, du Maroc.