La rose nord-iséroise Mme A. Meilland sur des timbres aux États-Unis

Par Julien Morin, France Bleu Isère

C'est la rose la plus cultivée, la plus vendue au monde, et elle vient de Diémoz dans le Nord-Isère. La "Mme A. Meilland", ou "Peace", ornera à partir du samedi 21 avril des timbres de l'US Postal. Un nouvel honneur pour cette fleur à l'histoire si singulière.