La saga "Taxi" de retour dans les rues de Marseille

C'est l'un des événements cinématographique de l'année à Marseille : le tournage de Taxi 5 a commencé cette semaine. La célèbre saga réalisée par Franck Gastambide reprend du service, mais sans Sami Naceri. Avec, des perturbations dans le centre-ville.

"Oh putain ma bagnole". De nombreuses phrases cultes des quatre "Taxi" sont issues du parlé marseillais. Pour le cinquième film, le nouveau réalisateur Franck Gastambide garde encore comme décors les rues de Marseille. Une ville qui prend de plus en plus de poids dans le monde du cinéma français.

Le 7e Art marseillais

L'équipe de tournage de "Taxi 5" reste jusqu'au mois de septembre à Marseille. Marseille devenue au fil des années une ville de tournage, la deuxième après Paris avec 502 réalisations cette année contre 105 en 2015. Soit 1 300 journées l'an dernier.

Au total cette année, il y a eu à Marseille dix-sept longs métrages, mais aussi quinze séries et des publicités. Un business qui se chiffre à quarante millions d'euros de retombées financières.

Des difficultés à prévoir en centre-ville à cause du tournage

Prenez vos précautions si vous prenez la voiture vendredi. La circulation est interdite dans les rues Fabres et Albert-Ier entre 7h et 15h. Il sera aussi impossible de circuler sur la Canebière jusqu'à 19h tout comme sur le Vieux-Port qui sera bloqué dès 8h30.

Attention également à la circulation alternée sur certaines rues autour du quai des Belges et pour ceux qui prennent les transports en commun des temps d'attente et des perturbations sont à prévoir notamment sur les bus en centre-ville.

Un appel à la prudence est lancé par la production qui ne veut ne pas de grande affluence pour éviter tout risque d'accident.