Sarthe, France

Elle a tout le matériel de la parfaite photographe : appareil photo, éclairages et logiciel de montage. Depuis un an, sa chambre s'est transformée en un véritable studio. "Voilà le décor que l'on voit dans mes vidéos, présente Roxy Vidéos. Je m'installe sur le lit, la caméra en face."

La jeune fille passe des heures dans sa chambre à tourner ses vidéos. "Même quand je n'ai pas trop le droit, je le fais en cachette !" Puis vient le temps du montage qu'elle réalise "toute seule", à force de tâtonner sur les logiciels de l'ordinateur de ses parents.

"Elle a ça dans la peau" - sa mère

Car cela fait des années que l'adolescente joue avec les images. Elle commence à créer à l'âge de 11 ans, "des vidéos vraiment pas top". Et puis avec l'expérience, la technique s'affine, les montages se perfectionnent. "Je trouve ça bien qu'elle maîtrise ces outils très tôt", reconnaît son père.

Ses parents, justement, gardent un oeil sur son travail. "Elle a toujours fait des vidéos, se souvient sa mère. Elle a ça dans la peau. Mais on surveille." Les films de Roxy passent systématiquement par l'étape de validation parentale. "Avant de la laisser publier, on regarde la vidéo pour voir si elle respecte les règles", explique son père.

Son nom reste secret

Les règles ont évolué depuis ses débuts sur le web. "Au départ, c'était très strict. Elle n'avait pas le droit de montrer son visage. Ensuite on lui a donné le droit mais en gardant des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Aujourd'hui, on a davantage confiance mais on conserve le contrôle parental."

Bien sûr, elle ne s'appelle pas vraiment Roxy Vidéos. Une identité protégée est la condition sine qua non, pour papa et maman. "Nous ne voulons pas que son nom circule ou que l'on sache où elle habite. On dit que c'est dans la Sarthe et c'est très bien !"

Mais comme souvent, les parents sont les premiers fans. "Oh que oui !, s'exclame la maman. Je suis accro. J'adore ce qu'elle fait et je suis très fière. Je la trouve comique. Il y a des petites choses qui me font penser à moi, comme la vidéo Mère et fille ou Mère et fille en voiture. Même si tout ne fait pas référence à moi, je précise !"

Dans ses sketchs, Roxy Vidéos joue des scènes inspirées de son quotidien. Elle prend des notes, écrit des scripts ou improvise.

"Je veux être comme Norman Fait des Vidéos" - Roxy Vidéos

Au collège, la plupart de ses camarades connaissent les activités de Roxy Vidéos sur le net. Même ses professeurs s'y intéressent. "Un jour, mon prof de maths a regardé une vidéo dans laquelle je parlais de lui ! Il l'a regardée en cours, devant tout le monde", sourit la jeune fille.

Roxy se rêve déjà youtubeuse professionnelle. Norman Fait des Vidéos ? "Je veux être comme lui ! Monter sur scène, comme lui. Même si pour l'instant je préfère être seule devant la caméra." La Sarthe assiste peut-être à la naissance d'une nouvelle star du web.