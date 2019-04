La Savoie dans le Top 10 des plaques d'immatriculations en France

Savoie, France

Vous êtes immatriculés quel département sur votre voiture ? Faites vous partie de ces savoyards fiers de l'être ? D'après une étude réalisée entre 2010 et 2018 par le leader de la fabrication de plaques automobiles FAAB Fabricauto, le 73 est dans le top 10 des plaques d'immatriculation.

Le 73 devant le 74

La Savoie est le 9e département de France le plus affiché sur les voitures d'après l'étude basée sur plus de 800 000 plaques. Le 73, on y tient, bien plus que le 74 qui figure seulement à la 23e place du classement.

Une voiture immatriculée 73. © Radio France - Valentine Letesse

En tête, les deux départements de Corse. L'Isère, est même 73e.