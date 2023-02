La scierie des Géants de Craon participe à la construction d'un abri pour les chevaux du Refuge de l'Arche

Dans le Sud-Mayenne, on sait se montrer généreux et solidaire avec le célèbre Refuge de l'Arche, le sanctuaire pour animaux à Château-Gontier. L'équipe du site avait besoin de bois pour construire un abri, très utile en plein hiver, pour les chevaux. La scierie des Géants, à Craon, a répondu à l'appel et a offert des pièces de chêne qui ont servi à la fabrication de ce lieu de repos et de restauration.

Cette entreprise est désormais connue partout en France et même au-delà depuis qu'elle a été choisie pour la découpe des troncs d'arbres dans le cadre du chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris.