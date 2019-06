La sculpture géante d'un LBD va faire le tour des ronds-points des Gilets Jaunes dans la région toulousaine

L'artiste Raphaël de Just a offert un LBD géant aux Gilets Jaunes de Carbonne. Cette sculpture en carton et en bois a été créée pour dénoncer la violence des manifestations. Le sculpteur devait enflammer son oeuvre, mais faute d'accord avec la mairie, il a cédé l'oeuvre aux manifestants.

Carbonne, France

"Cette oeuvre ne m'appartient plus", raconte Raphaël de Just. L'artiste de la Haute-Garonne a construit en quelques semaines une œuvre en carton de plus de quatre mètres. Avec trois amis, des bouts de carton et du bois, ils ont donné naissance à une reproduction de LBD (Lanceur de Balles de Défense) grandeur nature. La structure était visible quelques heures le week-end dernier, sur un rond-point des Gilets Jaunes à Carbonne (Haute-Garonne).

Dénoncer les violences

Cette sculpture ne prône pas la violence, au contraire même pour son créateur. "J'ai créé ça pour dénoncer les violences depuis le mois de novembre", raconte Raphaël de Just avant d'ajouter : "En revanche, l'oeuvre est neutre. Je ne suis pas du côté des Gilets Jaunes, ni des forces de l'ordre. Je suis contre la violence en général." Sur la LBD géante, les Gilets Jaunes ont installé une banderole : "Arrêtez de vous suicider, rejoignez-nous !", en référence aux nombreux suicides chez les forces de l'ordre cette année.

"LBD40 (4m60 x 1m30 x 1m). Bois, carton, colère. Oeuvre collaborative à embraser", indique le créateur sur sa page Facebook - Raphaël de Just - DR

Je suis contre la violence depuis le début du mouvement" - Raphaël Just, le créateur de la sculpture

L'œuvre va faire une tournée en Haute-Garonne

L'artiste est un habitué des œuvres éphémères. Celle-ci devait suivre le même chemin. "Elle devait prendre feu après quelques heures sur le rond-point. Mais nous n'avons pas eu l'accord des autorités", explique Raphaël de Just. Une interdiction qui arrange finalement les Gilets Jaunes de Carbonne qui décident de conserver l'oeuvre. "Nous allons faire circuler la LBD en carton dans la région toulousaine. Elle sera _le 8 juin sur un rond-point à Boussens_. On est en discussion pour la faire circuler dans d'autres communes", raconte l'un des Gilets Jaunes de Carbonne. L'œuvre sera ensuite brûlée le 21 juin.