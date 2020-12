La secrétaire du Père Noël a reçu près de 700 lettres à Montélimar

Cela fait quatre ans qu'Elisabeth Meynol se transforme en secrétaire pour le Père Noël, à la mairie de Montélimar (Drôme). D'habitude chargée de l’événementiel, du 1er au 24 décembre elle lit et répond aux petits et grands qui lui écrivent. Cette année, elle a reçu près de 700 lettres, déposées dans une boîte installée devant la mairie. C'est presque 100 de plus les années précédentes.

"On me glisse du chocolat ou une petite sucette", Elisabeth, secrétaire du Père Noël à Montélimar

"J'y passe presque deux heures par jour, le temps de lire toutes les lettres et d'y répondre", détaille Elisabeth. Elle a imprimé des cartes de réponses types, auxquelles elle ajoute parfois un petit mot : "Quand on me glisse du chocolat ou une petite sucette", rigole-t-elle. Mais ce n'est pas toujours chose facile. "Ce qui me prend du temps, c'est aussi de retrouver les coordonnées de ceux qui m'ont écrit, alors je contacte les mairies, j'essaie de retrouver les adresses", explique-t-elle.

Certains enfants se sont bien appliqués pour s'adresser au Père Noël © Radio France - Claire Guédon

"Cinq pages en format A3"

Sur son bureau, trône la sélection des lettres qui l'ont le plus marquée. Des enveloppes décorées, des jolies dessins, mais aussi des listes interminables. Cette année, certains ont été très optimistes. "J'en ai un qui m'a envoyé cinq pages en format A3, remplies de jouets découpés dans un catalogue", se souvient Elisabeth. Elle ajoute, en souriant : "Mais le Père Noël va devoir faire des choix, il n'est pas aussi riche."

Des lettres marquées par le Covid

Mais bien sûr, ce qui l'a le plus touchée, ce sont les récits liés au Covid : "J'ai eu un petit garçon dont le frère a été coincé en Algérie à cause du confinement, une maman qui a accouché le 26 mars, et qui n'a pas pu voir le papa pendant le temps où elle était à l'hôpital."

Elle a aussi reçu des lettres de grands-parents, tristes de ne pas pouvoir voir leurs petits-enfants depuis le début de l'épidémie. Des lettres qui brisent le cœur d'Elisabeth : "On ne devrait pas recevoir ce genre de courrier."

Et parmi toutes ces lettres, Elisabeth devra élire les trois meilleures. Chaque lauréat recevra un bon cadeau de 50 euros, à dépenser dans une enseigne de jouets partenaire.