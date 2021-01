La série OVNI(S) s'inspire d'une petite équipe de quatre Toulousains

Si vous êtes fan de la série OVNI(S) sur Canal +, cliquez sur ce reportage et tendez l’oreille :

OVNI(S) met à l’honneur une équipe toulousaine de quatre personnes celle du GEIPAN, le groupe d’études et d’informations sur les phénomènes aérospatiaux Non Identifiés.

Son responsable Roger Baldachino est heureux d’avoir inspiré le petit écran :

Roger Baldachino trouve la série à la fois "flatteuse et satirique", tout en soulignant son côté décalé :

C'est décalé dans le temps et la méthode mais on a un aspect poésie et reconnaissance. Il y a du suspens et de l'humour. Et ils se sont inspirés aussi de témoignages publics qui sont sur notre site web"